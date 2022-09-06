Kuzey Denizi'nde konteyner taşımacılığındaki tıkanıklıklar arttı

Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), küresel mal ticaretine ilişkin ağustos analizini açıkladı.

Analizde, konteyner taşımacılığındaki arz darboğazlarının ve trafik sıkışıklıklarının giderek daha yerleşik hale geldiği ve küresel ticaretin bu durumdan zarar gördüğü aktarıldı.

IfW hesaplamalarına göre küresel olarak taşınan tüm malların yaklaşık yüzde 11'inin önemli limanlarda sıkışmış durumda olduğu belirtilen analizde, "Şu anda küresel navlun kapasitesinin neredeyse yüzde 2'si sıkışmış durumda ve yüklenemiyor veya boşaltılamıyor. Sadece Alman Körfezi'nde 19 konteyner gemisi mallarını boşaltmak için bekliyor. 14 gün önceye göre 2 gemi daha fazla.” denildi.

ABD'nin Güney Carolina ve Georgia eyaletlerindeki limanlarda da gemi beklemelerinin arttığı bildirilen analizde, Avrupa ve Asya arasındaki en önemli deniz ticaret yolu olan Kızıldeniz'de, şu anda normal şartlar altında beklenenden yüzde 16 daha az mal sevk edildiği aktarıldı.

Yılın başından bu yana, Asya'dan Kuzey Avrupa'ya ve Kuzey Amerika'nın Batı Kıyısı'na deniz yoluyla yapılan ticaret için navlun oranlarının konteyner başına 14 bin dolardan sırasıyla 4 bin ve 8 bin dolara düştüğüne yer verilen analizde, ancak söz konusu tıkanıkların navlun oranlarının Kovid-19 salgını öncesi seviyelere dönüşünün engellediği ve yüksek nakliye maliyetlerinin küresel ticarette daha fazla toparlanmayı engellediği vurgulandı.

Küresel mal ticaretinin ağustos yüzde 1,2 arttığı öngörüsüne yer verilen analizde, büyük ekonomiler arasında Çin'in olumsuz bir şekilde öne çıktığı kaydedildi.

Küresel ticaret göstergesinde Çin'in ağustos ihracatında bir önceki aya göre (nominal, mevsimsellikten arındırılmış) yüzde 4,6 düşüş ve ithalatında yüzde 0,3 artış, ABD için ise ihracatta yüzde 1,3 ve ithalatta yüzde 1,8 artış olmasının beklendiği aktarılan açıklamada, ihracatın mayısta Almanya'da yüzde 0,2 düşmesinin ve AB'de de yüzde 0,1 artmasının öngörüldüğü bildirildi.

Analizde, Rusya'nın ağustos ihracatında bir önceki aya göre yüzde 2,3 ve ithalatında ise yüzde 0,1 artış olmasının beklendiği kaydedildi.

Bu arada küresel olarak tüm malların yüzde 90'ından fazlası gemi ile taşınıyor ve bu nedenle konteyner taşımacılığı dünya ticaretinin can damarı olarak görülüyor.