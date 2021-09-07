"Lafarge kararı" hisseleri yüzde 4 düşürdü

Fransa'da yargıtay, Fransız çimento devi Lafarge’ye DEAŞ’lı teröristleri finansmandan ötürü "insanlığa karşı suça ortak olmak" suçlaması yöneltilebilmesinin önünü açan karara vardı.

Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, çimento şirketi Lafarge'a yöneltilen "insanlığa karşı suça ortak olmak suçlaması" davasına, sivil taraf olarak sadece Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi'nin dahil olabileceğini, yolsuzlukla mücadele kuruluşu Sherpa'nın bu suçlamayla ilgili davaya müdahil olamayacağı ifade edildi.

Paris Temyiz Mahkemesi'nin, Lafarge'a yöneltilen suçlamayı iptal etme kararını bozan yargıtay, alt mahkemenin farklı hakimlerle Lafarge'nin iptal başvurusunu yeniden değerlendirmesini istedi.

Açıklama sonrası Euronext Paris Borsası’nda işlem gören Holcim Ltd hisseleri yüzde 4 üzerinde değer kaybederek 44,12 avroya geriledi.

Şirketin İsviçre borsasında işlem gören hisseleri de yüzde 4'ten fazla düşerek 48 İsviçre frangının altına geriledi.

Lafarge’nin 2014’te Suriye'deki fabrikasının kapanmasından bir yıl sonra İsviçre şirketi Holcim Ltd ile birleşmesi sonucu LafargeHolcim şirketi kurulmuştu.

Şirket Mayıs 2021’de adını Holcim Ltd olarak değiştirmişti.

Şirketin satışları geçen yıl 23 milyar 142 milyon İsviçre Frangı (25,5 milyar dolar) olarak açıklanırken, 60’tan fazla ülkede yaklaşık 70 bin çalışanı bulunuyor.