Lufthansa'dan Omicron iptalleri

Alman ulusal havayolu şirketi Lufthansa, Covid-19 Omicron varyantının Avrupa’da giderek yayılması üzerine kış aylarındaki düzenli seferlerini yüzde 10 düşürme kararı aldı.

Lufthansa Genel Müdürü Carsten Spohr, “Ocak ayı ortalarından şubat ayına kadar uçuş rezervasyonlarında önemli düşüş yaşıyoruz, bu yüzden kış aylarında seferlerin yüzde 10’unu yani yaklaşık 33 bin uçuşu iptal ettik. ”dedi.

Alman basınına konuşan Spohr, “Her şeyden önce Almanya, İsviçre, Avusturya ve Belçika'daki iç pazarlarlardaki yolcu sayımız düşüyor. Çünkü bu ülkeler pandemi dalgasından en çok etkilenen ülkeler.” ifadesini kullandı.

Spohr, Lufthansa’nın 2019 yılında salgın başlamadan önceki durumla kıyaslandığında seferlerin sadece yüzde 60’ını gerçekleştiğini aktardı.

Havaalanlarındaki iniş ve kalkış haklarını kaybetmemek için 18 bin gereksiz uçuş gerçekleştirdiklerini hatırlatan Alman yönetici, gerçekte bu mecburiyetin olmaması halinde çok daha fazla seferi iptal etmeleri gerektiğini söyledi.

Avrupa Havaalanları Birliği, Omicron varyantının Dünya Sağlık Örgütü tarafından 24 Kasım’da ilk ilan edildiğinden bu yana kendilerine üye havalanlarından uçan yolcu oranında yüzde 20 düşüş yaşandığını duyurmuştu.

Covid-19 salgını yüzünden 2020 yılında 5,5 milyar euro zarar eden Lufthansa, devletten yardım talep etmişti.

Kaynak: Euronews