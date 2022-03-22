Macaristan faiz artışına gitti: 9 yılın en yükseği

Pandemide faiz indirimi yapan merkez bankalarından olan Macaristan, ilk faiz artışını 30 baz puan ile Haziran’da yaptı. Haziran ayından itibaren %0,60 olan faizi kademeli olarak artıran Merkez Bankası, son 10 toplantıdaki en yüksek faiz artışını bugün gerçekleştirdi. Macaristan’da faiz, en son Mayıs 2013’te %4,50 seviyesindeydi. Bugünkü kararla beraber faiz son 9 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Macaristan, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta taraf olmama stratejisi izlese de Batı’nın baskısı ile toplu kınama ve SWIFT yaptırımında yer aldı. Özellikle göç dalgasında da önemli adres olan Macaristan için savaş hem ülke güvenliği hem de ekonomide zorluğa neden oluyor.

Macaristan’da enflasyon %8,3 ile 2007 yılı sonrası en yüksek seviyede ve savaşın maliyetleri nedeniyle enflasyonun gelecek aylarda çift haneye yaklaşması bekleniyor.

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