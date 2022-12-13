Maden sektörü 11 ayda 5,9 milyar dolarlık ihracat yaptı

İMİB'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu dönemde en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke Çin, ABD ve Bulgaristan oldu.

En çok ihracat yapılan ilk 10 ülke arasında en dikkati çekici yükselişler ise Bulgaristan, İtalya ve Hindistan’dan geldi.

Bulgaristan’a ihracat yüzde 55,98, İtalya’ya ihracat yüzde 50,91, Hindistan’a ihracat ise yüzde 23,79 arttı.

İhracatta geçen yıl yakalanan ivme 2022’nin ilk 11 ayında da devam etti. Türkiye’nin ocak-kasım dönemi ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artışla 231 milyar dolara ulaştı.

Söz konusu dönemde maden sektörünün ihracatında da yüzde 10,23’lük yükseliş yaşandı.

Maden sektörü ihracatı 2022 Ocak-Kasım arasında 5,9 milyar dolara çıktı. Maden sektörünün ihracatında ürün grubu bazında, 1 milyar 998 milyon dolarla metalik cevherler ilk sırada, 1 milyar 928 milyon dolarla doğal taşlar ikinci sırada, 1 milyar 257 milyon dolarlık ihracatla endüstriyel mineraller üçüncü sırada yer aldı.

11 aylık dönemde metalik cevherlerde yüzde 2,03, doğal taşlarda yüzde 0,04, endüstriyel minerallerde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,58’lik artış yaşandı. 11 aylık dönemde maden sektörünün en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkeler sıralamasında 1,2 milyar dolarlık ihracatla Çin ilk sırada yer aldı.

İkinci sıra 588 milyon dolarlık ihracatla ABD’nin, üçüncü sıra ise 350 milyon dolarlık ihracatla Bulgaristan’ın oldu. Dördüncü sıradaki İtalya’ya 291 milyon dolarlık, beşinci sıradaki İspanya’ya da 255 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Altıncı sırada 234 milyon dolarlık ihracatla Belçika, yedinci sırada 195 milyon dolarlık ihracatla Hindistan, sekizinci sırada 168 milyon dolarlık ihracatla Almanya, dokuzuncu sırada 146 milyon dolarlık ihracatla Romanya, onuncu sırada ise 145 milyon dolarlık ihracatla Fransa yer aldı.

En çok ihracat gerçekleştirilen ülkeler sıralamasında en dikkat çekici artışlar ise Bulgaristan, İtalya ve Hindistan’da yaşandı. Bulgaristan’a ihracatta yaşanan artış yüzde 55,98 oldu. İtalya’ya yapılan ihracat yüzde 50,91 artarken, Hindistan’a gerçekleştirilen ihracatta yüzde 23,79’luk artış yaşandı.

Maden sektörünün yılın ilk 11 ayındaki toplam ihracatı yükselse de kasım ayı dikkate alındığında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,23 gerileyerek 508,3 milyon dolar oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Hacıalioğlu, 11 aylık dönemde ihracattaki artışın devam ettiğini belirtti.

Hacıalioğlu, şunları kaydetti:

"Ancak ihracatımızda son 2-3 aydır bir yavaşlama olduğunu söylemeliyiz. Özellikle ABD ve Avrupa’da resesyonun etkileri daha net görülmeye başladı. Çin’de de pandemi süreci hala etkili oluyor. Ana pazarlarımızda bu durumların yaşanması doğal olarak bizi etkiliyor. Ancak İMİB olarak ihracatımızın yavaşlamaması ve hatta daha üst seviyelere çıkması için çalışmalar yapıyoruz. Yapılan çalışmalarla üyelerimizin pazarlarını çeşitlendirmeye, bulundukları pazarlarda da konumlarını güçlendirmeye çalışıyoruz. Ticaret heyeti ve alım heyeti programları düzenliyor, yurt dışındaki fuarlara milli katılım gerçekleştiriyoruz. Maden sektörümüzün potansiyelinin daha büyük olduğunu biliyoruz.

Gelecekte madenlere daha çok ihtiyaç duyulacak. Madencilik ürünleri tüm dünyayı yakından ilgilendiriyor. Buradan yola çıkarak Türkiye’nin dünya pazarından daha fazla pay almasını amaçlıyoruz. Maden sektörünün toplam ihracatı 2022 sonunda geçen yılı geride bırakacak. Ancak bu yükseliş bizim için yeterli değil. Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak 2023 yılında ihracatımızı daha hızlı artırmayı, ülkemize daha fazla katkı sunmayı amaçlıyoruz."