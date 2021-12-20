Maya üretici ve dağıtıcıları hakkında rekabet soruşturması
Maya üretim ve dağıtımında faaliyet gösteren teşebbüslere yönelik Rekabet Kurulu tarafından soruşturma başlatıldı.
Ekonomi Finans 20.12.2021, 13:30
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yaptığı duyuruya göre, maya üretim ve dağıtımında faaliyet gösteren teşebbüslerin, aralarında anlaşarak fiyat belirledikleri ve müşteri paylaştıkları yönündeki iddialara yönelik yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.
Kurul, ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri, ciddi ve yeterli bularak maya üretim ve dağıtımında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
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