Merakla beklenen veri açıklandı

ABD'de tarım dışı istihdam Aralık ayında 199 bin kişi arttı.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi artışın 450 bin seviyesinde olması yönündeydi.

Ülkede işsizlik oranının Aralık'ta yüzde 4,1'e gerilemesi tahmin ediliyordu.

Veriler açısından öncü gösterge olarak kabul edilen ADP verisi pozitif sinyaller vermişti.

ADP Araştırma Enstitüsü’nün verilerine göre daha çok Amerikalının iş gücüne katılmasıyla özel sektör istihdamı Aralık ayında 807 bin arttı. Bu, Mayıs 2021’den beri görülen en büyük artış oldu. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini 410 bin artış olmasıydı.

ADP Şef Ekonomisti Nela Richardson “Aralık, delta varyantının azaldığı ve Omikron etkisinin henüz tam olarak görülmediği bir ay olması nedeniyle istihdam piyasası güçlendi.” değerlendirmesini yaptı.

Son haftalık işsizlik maaşı başvuruları ise beklentilerin üzerinde gelmişti. işsizlik maaşı başvuruları verisi 207 bin ile 195 bin seviyesindeki beklentinin üzerinde gerçekleşti. Bu, 26 Kasım haftasından bu yana en yüksek seviyeye işaret etti. Bir önceki haftanın verisi de 198 binden 200 bine revize edildi.

Fed yetkilileri odağı istihdamdan enflasyona kaydırıyor

Veriler öncesinde açıklama yapan Fed yetkilileri istihdam gelişmelerinden çok enflasyona odaklı yorumlarda bulundu.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard Amerikan Merkez Bankası’nın enflasyonun kontrol altına alınması konusunda daha iyi bir pozisyona sahip olabilmek için Mart ayıyla birlikte faiz artırmaya başlayabileceğini, daha sonraki faiz artırımlarının ise enflasyon gelişmelerine bağlı olarak öne çekilip ileri tarihlere ötelenebileceğini belirtti.

Son dönemde Fed’in en şahin üyeleri arasında yer alan ve bu yıl Federal Açık Piyasa Komitesi kararlarında oy hakkı bulunan Bullard, son toplantıda 2022 için üç faiz artırımı öngörmüştü. “Erken faiz artırmak geç artırmaktan daha mantıklı. O yüzden elimizdeki veriler dikkate alındığında, mart ayının kesinlikle bir ihtimal olduğunu düşünüyorum” diyen Bullard, Fed’in bilançosunun da faiz artırımının kısa bir süre sonrasında küçültülmeye başlanmasından yana olduğunu söyledi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise “Şu anda, varlık alımlarını daha hızlı bir şekilde azaltmaya başlamak çok uygun geliyor. Bu, bilançomuzu küçültmekten çok farklı bir konu; o da, Fed fonlama oranını normalleştirmeye başladıktan sonra gelecektir” diye konuştu.