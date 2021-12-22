Merkez Bankası 1 Aralık'ta 844 milyon dolar satmış
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1 Aralık'ta yapılan ilk döviz müdahalesinin büyüklüğünün 844 milyon dolar olduğunu duyurdu.
Ekonomi Finans 22.12.2021, 10:14 22.12.2021, 10:18
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1 Aralık'ta satım yönünde yapılan ilk Döviz müdahalesinin büyüklüğünü 844 milyon dolar olarak açıkladı. Bloomberg HT'ye konuşan kaynaklar ilk müdahalede piyasaya 1 milyar dolar civarında müdahale yapıldığını belirtmişti.
TCMB aynı hafta 3 Aralık'ta döviz piyasasına ikinci müdahaleyi de gerçekleştirmişti. Bloomberg HT'ye konuşan kaynaklar ikinci müdahalede toplamda 300 milyon dolarlık, üçüncü müdahalede 500 milyon dolarlık, dördüncü müdahalede 2,5 milyar dolarlık ve beşinci müdahalede ise 2 milyar dolarlık satış yapıldığını belirtmişti.
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