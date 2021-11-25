Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği üyeleriyle buluştu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyeleriyle bir araya geldiği bildirildi.
Ekonomi Finans 25.11.2021, 18:55 25.11.2021, 19:08
TBB'de yapılan toplantıya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben ile Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar da katılıyor.
Toplantıda ekonomideki gelişmelerin ele alınması bekleniyor. 1.5 saat sürecek toplantının ardından Başkan Kavcıoğlu’nun açıklama yapması bekleniyor.
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