Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Murat Uysal Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle görevden alınarak yerine eski maliye bakanı Naci Ağbal getirildi.

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya görev süresinin dolmasına yaklaşık 10 ay kala görevinden alınmış, yerine dönemin Başkan Yardımcısı Murat Uysal atanmıştı.

Uysal, Çetinkaya'nın ardından görevinden alınan ikinci Merkez Bankası Başkanı oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevden alınan eski Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile ilgili yaptığı açıklamada, "Önceki Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldık, çünkü laf dinlemiyordu" demişti.

Naci Ağbal Kimdir?

Naci Ağbal 1968'de Bayburt'ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Ağbal, İngiltere Exeter Üniversitesi İş İdaresi Genel İşletme Yönetimi (MBA) Programı'nda yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Maliye Bakanlığında müfettiş, teftiş kurulu başkan yardımcılığı, Gelirler Genel Müdürlüğünde daire başkanlığı ve bakan danışmanlığı görevlerinde bulunan Ağbal, 2006-2009 yılları arasında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, 2009-2015 yılları arasında ise Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı.