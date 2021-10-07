Merkez Bankası Başkanından önemli açıklamalar
Mevduat artışının TL cinsinden olmasının ters para ikamesi görünümünü olumlu yönde desteklediğini belirten TCMB Başkanı Kavcıoğlu, "Yılbaşına göre TL mevduat 300 milyar liraya yakın arttı" dedi.
Ekonomi Finans 07.10.2021, 10:36
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yatırımcı toplantısında yaptığı konuşmada, "Enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların Türkiye'de de etkisini yitireceğini öngörüyoruz" diye konuştu.
Kavcıoğlu ayrıca, "Mevduat artışının TL cinsinden olması ters para ikamesi görünümünü olumlu yönde destekliyor. Yılbaşına göre TL mevduat 300 milyar liraya yakın arttı" ifadelerini kullandı.
AA
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