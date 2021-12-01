Merkez Bankası döviz kurlarına müdahale ediyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarına müdahale ettiğini duyurdu. Banka, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" açıklamasında bulundu.
Ekonomi Finans 01.12.2021, 12:15 01.12.2021, 12:43
TCMB, Doğrudan Döviz Müdahalesine İlişkin Basın Duyurusu paylaştı.
Merkez Bankası açıklamasında, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.
Merkez Bankası en son doğrudan satım yönünde müdahaleyi 23.01.2014 tarihinde yapmıştı.
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