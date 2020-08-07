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Merkez Bankası: Likidite imkan limitleri yarıya düşürüldü

Merkez Bankası: 10 Ağustos'tan itibaren piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri yarıya düşürüldü

Merkez Bankası: Likidite imkan limitleri yarıya düşürüldü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi çerçevesinde 10 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitlerini yarıya düşürdü.

TCMB tarafından yapılan duyuruda, "Likidite yönetimi çerçevesinde 10 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri yarıya düşürülmüştür. Güncellenmiş limitler konusunda bankalara ayrıca detaylı bilgilendirme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2020, 10:15
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