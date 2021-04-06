Merkez Bankası Mart Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'na göre, mart ayında enflasyondaki yükseliş enerji, hizmet ve temel mallardan kaynaklanırken, gıda enflasyonu taze meyve ve sebze fiyatları öncülüğünde bir önceki aya kıyasla yavaşladı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,08 arttığını ve yıllık enflasyonun yüzde 16,19 olduğunu açıklamasının ardından TCMB'nin Mart Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu da yayımlandı.

Rapora göre, enflasyondaki yükseliş enerji, hizmet ve temel mallardan kaynaklanırken, gıda grubunda enflasyon geriledi. Gıda enflasyonu taze meyve ve sebze fiyatları öncülüğünde martta bir önceki aya kıyasla yavaşlarken, işlenmiş gıda enflasyonundaki güçlü artış eğilimi bir miktar hız kesmekle birlikte devam etti.

Uluslararası petrol fiyatlarındaki artış eğilimine rağmen eşel mobil uygulaması, enflasyonu sınırlamaya devam etti. Bu doğrultuda, enerji fiyatları yatay bir seyir izlese de grup yıllık enflasyonu baz etkisiyle belirgin şekilde yükseldi. Hizmet enflasyonu kontrollü normalleşme sürecinin bazı alt kalemler üzerindeki yukarı yönlü etkisi ve özel iletişim vergisindeki artışın gecikmeli yansımalarına bağlı olarak artış kaydetti.

Temel mal enflasyonunda ise dayanıklı tüketim malları dışındaki sektörlerdeki gelişmelerle yukarı yönlü seyir korundu. Üretici fiyatları başta petrol ve endüstriyel metaller olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarındaki yükseliş, Türk lirasında yakın dönemdeki görünüm ve bazı ürünlerde süregelen arz sıkıntılarının etkisiyle güçlü bir artış kaydederek yükseliş eğilimini sürdürdü.

Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonları artarken, eğilimleri bir miktar gerilese de yüksek seviyesini korudu. B ve C endekslerinin yıllık değişim oranları, martta sırasıyla 0,57 ve 0,67 puan artarak yüzde 17,49 ve yüzde 16,88 düzeyinde gerçekleşti.