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Merkez Bankası'ndan 2 şirkete faaliyet izni

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ ile Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri'ne elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermelerine izin verdi.

Ekonomi Finans 30.10.2022, 11:08
Merkez Bankası'ndan 2 şirkete faaliyet izni

TCMB'nin, A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ ile Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermesine izin verilmesine dair kararlar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ ile Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, ödeme hizmetleri ile elektronik para ihracı hizmetlerini sunacak. Bu kapsamda şirketler, elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterecek.

Söz konusu kararlar, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca alındı.

#A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri #Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri
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