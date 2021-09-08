Merkez Bankası'ndan iyimser açıklamalar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Ankara’da düzenlenen “Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomi Toplantısı”nda yaptığı konuşmada, "Türkiye, borçluluk anlamında gelişmiş ülkelerden tüm kategorilerde belirgin şekilde olumlu ayrışıyor." dedi.

Kavcıoğlu, "Ticaret ortaklarımızdaki toparlanma ihracatımızın artışına katkı veren olumlu bir gelişme." ifadesini kullandı.

"Kısa vadede enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların etkisini yitireceğini ve son çeyrekte enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini düşünüyoruz." diyen Kavcığlu, "Küresel merkez bankacılığında para politikası duruşu belirlenirken, kısa vadeli arızi unsurlardan arındırılmış çekirdek enflasyon göstergeleri esas alınır." şeklinde konuştu.

AA