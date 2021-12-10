Merkez Bankası'nın beklentileri daha da kötüleşti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

TCMB'nin piyasa katılımcılarının beklentilerini derlediği anketinde enflasyon beklentilerindeki yükselişin sürdüğü izlendi.

Bankanın Aralık ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 21,39 oldu. Bir önceki ankette bu beklenti yüzde 15,61 olarak kaydedilmişti.

Böylelikle veri setinin en sert artışı kaydedildi.

Ankette yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisi de yüzde 19,31'den yüzde 23,85'e yükseldi.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 14,41 olarak gerçekleşti.

Aralık anketinde yıl sonu Dolar/TL beklentisinin 9,98 TL'den 13,77'ye yükseldiği izlendi. 12 ay sonrası dolar/TL kuru beklentisi de 10,93'ten 15,56'ya çıktı.

GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,2 iken bu anket döneminde yüzde 9,9 olarak kaydedildi.

GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,2 iken bu anket döneminde yüzde 4,1 olarak gerçekleşti.