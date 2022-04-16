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Merkez Bankası'nın Disiplin Yönetmeliği değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Disiplin Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Ekonomi Finans 16.04.2022, 10:10
Merkez Bankası'nın Disiplin Yönetmeliği değişti

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan TCMB Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre, TCMB personeline verilecek disiplin cezalarının usul ve esaslarını belirleyen Disiplin Yönetmeliği'nde bazı değişikliklere gidildi.

Bugün itibarıyla yürürlüğe giren yönetmeliğin hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütüyor.

#merkez bankası #Disiplin Yönetmeliği #değişiklik
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