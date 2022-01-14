Merkez Bankası'nın enflasyon, dolar ve büyüme beklentileri kötüleşti

Piyasanın enflasyon beklentilerindeki yükseliş ocak ayında da devam etti.

TCMB'nin yayımladığı piyasa katılımcıları anketine göre 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 25,37 oldu.

Bir önceki ankette bu rakam yüzde 21,39 olarak kaydedilmişti.

24 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi yüzde 14,41'den yüzde 15,54'e yükseldi.

Ankette yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisi yüzde 29,75 oldu.

Ankette TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 14,53 iken, bu anket döneminde yüzde 14 olarak gerçekleşti.

Ankete göre cari yıl sonu Döviz kuru (Dolar/TL ) beklentisi bu anket döneminde 16,13 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 15,56 TL iken, bu anket döneminde 16,85 TL olarak gerçekleşti.

GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,1 iken bu anket döneminde yüzde 3,7 olarak gerçekleşti.

GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 4,2 oldu.

Bloomberg HT