Merkez Bankası'nın rezervleri arttı

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 28 Mayıs'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 477 milyon dolar azalışla 48 milyar 721 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 21 Mayıs'ta 49 milyar 198 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 635 milyon dolar artarak 43 milyar 249 milyon dolardan 43 milyar 884 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 28 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 158 milyon dolar artarak 92 milyar 447 milyon dolardan 92 milyar 605 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler 31.01.2020 27.520 74.856 102.376 28.02.2020 30.411 77.414 107.825 27.03.2020 31.325 64.081 95.406 30.04.2020 34.786 51.457 86.243 29.05.2020 36.667 54.360 91.027 26.06.2020 38.821 51.417 90.238 30.07.2020 43.572 46.673 90.245 28.08.2020 43.042 41.594 84.636 25.09.2020 41.097 42.420 83.517 23.10.2020 43.265 45.086 88.351 27.11.2020 40.299 43.899 84.198 31.12.2020 43.241 49.965 93.206 29.01.2021 42.169 53.367 95.536 26.02.2021 40.719 54.495 95.214 26.03.2021 39.746 50.894 90.640 30.04.2021 40.936 46.915 87.851 7.05.2021 41.469 48.859 90.328 12.05.2021 42.383 49.591 91.974 21.05.2021 43.249 49.198 92.447

28.05.2021 43.884 48.721 92.605

AA