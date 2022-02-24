Merkez Bankası rezervleri azaldı

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri raporuna göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 18 Şubat haftasında 837 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 18 Şubat haftasında 837 milyon dolar azalarak 114 milyar 11 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 18 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 334 milyon dolar azalışla 72 milyar 782 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 11 Şubat'ta 75 milyar 116 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 497 milyon dolar artarak 39 milyar 732 milyon dolardan 41 milyar 229 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 18 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 837 milyon dolar azalara 114 milyar 848 milyon dolardan 114 milyar 11 milyon dolara indi.