Merkez Bankası'yla Katar arasındaki swap anlaşmasının süresi uzadı
Katar ve Türkiye'nin merkez bankaları aralarında var olan swap anlaşmasının süresini uzattığı belirtildi.
Ekonomi Finans 08.12.2021, 08:19 08.12.2021, 09:04
Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından dün akşam yayımlanan açıklamada iki ülkenin, "TCMB ve Katar Merkez Bankası arasındaki TL-Katar riyali takas anlaşmasının uzatılması ve tadil edilmesi mutabakatının imzalanmasını memnuniyetle karşıladığı" ifade edildi.
Katar Merkez Bankası ile ilk anlaşma Ağustos 2018 yılında 3 yıllığına imzalanmıştı. Son atılan imzayla anlaşma 3 yıl daha uzatılmış oldu.
Katar ve Türkiye aralarındaki swap imkanının büyüklüğünü geçen yıl 5 milyar dolardan 15 milyar dolara çıkarmıştı.
Bloomberg HT
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