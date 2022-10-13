Merkez Bankası'nın rezervleri arttı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 7 Ekim haftasında bir önceki haftaya kıyasla 6 milyar 928 milyon dolar artarak 113 milyar 976 milyon dolara çıktı.
Ekonomi Finans 13.10.2022, 14:28 13.10.2022, 17:53
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 7 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 5 milyar 200 milyon dolar artışla 73 milyar 252 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 30 Eylül'de 68 milyar 52 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 728 milyon dolar artarak 38 milyar 996 milyon dolardan 40 milyar 724 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 7 Ekim haftasında bir önceki haftaya kıyasla 6 milyar 928 milyon dolar artışla 107 milyar 48 milyon dolardan 113 milyar 976 milyon dolara yükseldi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
|Tarih
|Altın Rezervleri
|Brüt Döviz Rezervleri
|Toplam Rezervler
|28.01.2022
|38.577
|71.636
|110.214
|25.02.2022
|42.944
|70.200
|113.144
|25.03.2022
|42.399
|65.638
|108.037
|29.04.2022
|41.467
|65.398
|106.865
|27.05.2022
|41.611
|61.285
|102.897
|24.06.2022
|41.594
|60.342
|101.936
|29.07.2022
|40.163
|61.101
|101.263
|26.08.2022
|40.824
|70.823
|111.647
|02.09.2022
|39.632
|72.295
|111.927
|09.09.2022
|40.002
|73.681
|113.683
|16.09.2022
|39.914
|74.824
|114.738
|23.09.2022
|39.469
|71.335
|110.804
|30.09.2022
|38.996
|68.052
|107.048
|07.10.2022
|40.724
|73.252
|113.976
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