Merkezi yönetim brüt borç stoku 3 trilyon 431,1 milyar lira

Merkezi yönetim brüt borç stoku, haziran sonu itibarıyla 3 trilyon 431,1 milyar lira olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Haziran itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, haziran sonu itibarıyla 3 trilyon 431,1 milyar lira oldu.

Borç stokunun 1 trilyon 131,2 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 2 trilyon 299,9 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.