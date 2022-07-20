Merkezi yönetim brüt borç stoku 3 trilyon 431,1 milyar lira
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Haziran itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.
Ekonomi Finans 20.07.2022, 17:56
Merkezi yönetim brüt borç stoku, haziran sonu itibarıyla 3 trilyon 431,1 milyar lira olarak belirlendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Haziran itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.
Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, haziran sonu itibarıyla 3 trilyon 431,1 milyar lira oldu.
Borç stokunun 1 trilyon 131,2 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 2 trilyon 299,9 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.
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