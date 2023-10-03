Mesai saatleri değişecek mi, memurların çalışma saatlerinde değişiklik yapılacağı söylentileri doğru mu, söylentilerin kaynağı neye dayanıyor soruları bu aralar kamu çalışanları tarafından merakla sorgulanıyor. Peki, mesai saatleri değişecek mi? Memur mesai saatleri ne zaman değişecek?

MESAİ SAATLERİ DEĞİŞECEK Mİ?

Mesai saatleri ile ilgili söylentilerin kaynağı şöyle: Çalışma saatleri değişecek sorusu Ekim ayının ilk günlerine merak konusu oldu. Sosyal medyada gündeme getirilen memurların mesai saatleri değişecek ifadeleri, pek çok vatandaşın gündeminde yer aldı. Memurların mesai saatlerinin kısalacağı ve 09.00'da başlayıp 15.30'da sonlanacağına dair iddialarda bulunulurken, kaynak olarak ise eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yaklaşık 4 ay önce yapmış olduğu açıklama gösteriliyor. Orta Vadeli Program'da da (OVP) benzer bir konu ele alınmıştı.

Çalışma saatleri değişiyor mu, çalışma saatleri kısalıyor mu soruları Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in 6 saat mesai açıklamaları ile dikkat çekti. Dünyada örneklerinin görülmeye başlandığı kısa çalışma saatleri için açıklamada bulunan Eski Bakan Bilgin verimlilik açısından akademik çalışmalar yapıldığına değindi.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Memur-Sen Genel Kurulu'nda konuştu. Eski Bakan Bilgin, yaklaşık 100 yıl önce emekçilerin çalışma sürelerinin kısaltılması için yaptıkları eylemleri hatırlatarak, şöyle dedi:

"İlk eylem Chicago’da çalışma sürelerinin 10 saate indirilmesi konusundaydı. Fakat daha sonra eylemler büyüdü. Dünya çapında yayıldı ve 8 saat talepleri ortaya çıktı. Yaklaşık yine 100 yıla yakındır veya 100 yıldan biraz daha fazla da dünyanın çeşitli ülkelerinde Uluslararası Çalışma Örgütü kuruluşuyla çalışma süreleri 8 saate indirildi. Şimdi bir başka çağda yaşıyoruz. Bu 8 saat talebinin olduğu dönem hepimizin bildiği gibi sanayi çağının başladığı dönemdi. Şimdi soru şu; bundan 100 sene önce işçiler 1 saatte ne kadar, çalışanlar 1 saatte ne kadar ürün üretiyordular, hizmet üretiyordular, bugün 1 saatte ne kadar üretiyorlar? Herhalde araya giren bu teknolojik değişimle, bu teknolojik devrimle işçilerin, emekçilerin, hizmet sektöründe çalışan emekçilerin ürettikleri değer, ürettikleri ürün, ürettikleri hizmet katlanarak artmıştır. Bunun için artık günümüzde tartışılması gereken, bu 1 Mayıslarda tartışılması gereken ilk şey çalışma sürelerinin halen sanayi çağının başlangıcında talep edilen 8 saat civarında kalması olabilir mi? Elbette açıkça olamaz.

Dolayısıyla biz Türkler de çalışma hayatımızı modernize ederek çalışma sürelerinin yeniden daha insani şartlarda, emeğin verimliliğini birim verimliliğindeki artışı dikkate alarak yeniden düzenlemek durumundayız. İngiltere’de bir pilot çalışma yapıldı ve 6 saat uygulamasına geçildi. 6 saatten sonra bunun da yetersiz olduğu için 5 saat denemesi yapılıyor. Dünyanın pek çok yerinde başta akademisyenler olmak üzere bu çalışmalar yapılıyor."

Gençlerin işgücü piyasasına geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla staj, yarı zamanlı ve esnekçalışma modelleri yaygınlaştırılacak, kariyer farkındalıklarını artıracak eğitim, program vefaaliyetlere ağırlık verilecektir