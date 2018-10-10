Milyarder sayısında Türkiye dünya sıralamasında

Wealth X'in raporu, dünyada en büyük milyarder nüfusuna sahip 10 kentin gelişmekte olan ülkelerde bulunduğunu ortaya koydu.

Milyarder sayısında Türkiye dünya sıralamasında

Uluslararası Pazar araştırmaları şirketi Wealth X’in yaptığı araştırmaya göre Türkiye’de milyarder sayısının arttığı belirtildi. Dünyada milyarder sıralamasında 12. sırada bulunan İstanbul listede dikkat çekti.

Araştırmalar, ani milyarderlerin çıktığı ülkelerin gelişmekte olan ülkeler olduğunu gösteriyor. En büyük milyarder artışının Hindistan’da ortaya çıktığı bildiriliyor.

Dünya Bankası'nın 2016'da yayımlandığı en güncel verilere göre, Hindistan'da 280 milyondan fazla kişi yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

Uzmanlar, daha yoksul ülkelerde aşırı zenginlerin sınıf atlamasının "çok çalışan ama az kazanan kesim için aşağılayıcı olabildiğini" söylerken, zengin kişiler ve varlıklı şirketlerin artmasını ise yoksul ülkelerde "sağlıklı bir ekonominin göstergesi" olarak niteliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

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