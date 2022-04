Milyonları hayal kırıklığına uğrattı

Vedat Bilgin, bir televizyon kanalında verdiği mülakatta, emekliye bayram ikramiyesinin 1.100 TL olarak 28 veya 29 Nisan'da ödeneceğini bildirdi.

Bilgin, "Bayram ikramiyesi artacak mı" sorusuna, "Bu konuda henüz bir kararımız yok. İkramiye bin 100 lira olarak 28 veya 29 Nisan'da ödenecek. İki bayramda bunun maliyeti 25 milyar lira. Her zaman değerlendirilebilir ama ben şu an mevcut durumu söylüyorum" yanıtını verdi.

Bakan Bilgin asgari ücrette enflasyona uygun güncellemenin gündemde olmadığını ifade etti.

3600 ek göstergede yasal düzenlemenin bu yıl Meclis'e geleceğini kaydeden Bilgin, "Bu yılın sonunda Meclis'ten çıkar diye düşünüyorum" dedi.