Mısır IMF'den 2,7 milyar dolar kredi alıyor

Mısır parlamentosunun 17 Haziran 2020'de gerçekleştirdiği oturumda krediyi onaylamasının ardından, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin bu yönde çıkardığı kararname bugün resmi gazetede yayımlandı.
Kahire ve IMF arasında anlaşmaya varılan 2,7 milyar dolar, Mısır'ın Fondaki payının yüzde 100'ünü oluşturuyor.
Mısır'ın bu yıl Kovid-19 salgınının olumsuz mali ve ekonomik sonuçları nedeniyle dövize ihtiyacı arttı.
Mısır'ın dış borcu, mart ayında sona eren 2019/2020 mali yılının üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,78 artarak 111,3 milyar dolara yükseldi.
Kaynak: AA