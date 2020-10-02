Mısır IMF'den 2,7 milyar dolar kredi alıyor

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yapılan 2,7 milyar dolarlık kredi anlaşmasının onaylanmasına karar verdi.