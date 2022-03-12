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Moskova Borsası gelecek hafta da açılmayacak

Moskova Borsasının gelecek hafta da işlemlere açılmayacağı açıklandı.

Ekonomi Finans 12.03.2022, 21:17
Moskova Borsası gelecek hafta da açılmayacak

Moskova Borsasından yapılan yazılı açıklamada, piyasalardaki işlemlere 14-18 Mart'ta da devam edilmeyeceği belirtildi.

Rus rublesinin Batılı ülkelerin yaptırım açıklamalarının ardından dolar karşısında değer kaybı 28 Şubat'ta yüzde 20'yi aşmıştı.

Moskova Borsası da 28 Şubat'tan bu yana işlemlere kapanmıştı.

Kaynak: AA
#moskova borsası #rusya
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