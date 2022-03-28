Moskova Borsası günü düşüşle tamamladı

Moskova Borsası (MOEX) yüzde 2,15 değer kaybıyla 2.430 puana düşerken, dolar bazlı RTS endeksi ise yüzde 0,8 kayıpla 823 puana geriledi.

Fosargo, Aeroflot ve Rostelekom hisseleri en çok artış gösteren şirketler olurken, Severstal, Sistema ve RusGidro en çok değer kaybeden şirketler oldu.

Dolar/ruble paritesi ise yüzde 3’e yakın gerileyerek 94 seviyesine indi.