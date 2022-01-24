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Moskova Borsası ve ruble değer kaybetmeye devam ediyor

Rusya ile ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasında yaşanan gerginlik sebebiyle Rus rublesi ve borsası haftanın ilk işlem gününde de geriledi.

Ekonomi Finans 24.01.2022, 12:16
Moskova Borsası ve ruble değer kaybetmeye devam ediyor

Rus rublesi haftanın ilk gününde dolar karşısında yüzde 0,4 değer kaybederek 77,7 seviyesine, avro karşısında da yüzde 0,1 düşerek 88’e geriledi.

Moskova Borsası (MICEX) endeksi yüzde 2,75 değer kaybederek 3.344 puana düşerken, RTS endeksi yüzde 3,3’ün üzerinde azalarak 1.355 puana kadar düştü.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik ve askeri çatışma ihtimalinin artmasının yanı sıra, ABD’nin Kiev büyükelçiliğindeki personelin ailelerini çekmesinin Rus piyasalarında aşağı yönlü baskı yarattığına işaret ediyor.

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#rusya
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