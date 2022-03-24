Moskova Borsası yaklaşık 1 ay sonra yeniden açıldı
Yaklaşık 1 aylık aranın ardından tekrar işlemelere açılan Moskova Borsası ilk seansta yüzde 11 değer kazandı, dolar bazlı RTS endeksi ise yüzde 5 değer kaybetti.
Ekonomi Finans 24.03.2022, 10:51 24.03.2022, 10:55
Yaptırımlar nedeniyle 28 Şubat’tan bu yana kapalı olan Moskova Borsası'nda işlemler bugün tekrar başladı.
Moskova Borsası (MOEX) açılışta yüzde 11 değer kazanarak 2.743 puana çıkarken, dolar bazlı RTS endeksi ise yüzde 5 değer kaybederek 936 puana düştü.
İşlemler sadece 33 hisse senedinde yapılabilirken, açığa satışlar ise yasaklanmıştı.
Dolar/ruble paritesi de yüzde 1,8 gerileyerek 96’nın altına indi.
10
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü