Motorine zam geliyor!

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 90 kuruş zam bekleniyor.

Benzin, motorin ve otogazda zam dalgası bitmiyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, en son 1 Şubat'ta zamlanan motorine, artan petrol fiyatları nedeniyle bu geceden itibaren 90 kuruş daha zam gelmesi bekleniyor.

Son zamanlarda zam üstüne zam gelen akaryakıtta bir artış da 7 yılın zirvesine yükselen petrol fiyatları nedeniyle bekleniyor.

Motorine en son 1 Şubat'ta 32 kuruş zam gelmişti.

PETROL FİYATLARI 8 YILIN ZİRVESİNDE

Brent petrolün varil fiyatı, ocak ayını son 30 yılın en hızlı artış performansıyla kapatmaya hazırlanırken piyasalarda üç haneli fiyat beklentisi güçleniyor. 6 haftalık yükselişin ardından yüzde 1.1 artarak 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşan petrol fiyatlarının, pompa fiyatlarına da yansıması bekleniyor.