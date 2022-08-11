Naci Ağbal, Kazancı Holding'e geçti

Kazancı Holding ve iştiraki Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Naci Ağbal getirildi.

Aksa Enerji'den yapılan açıklamada, 4 kıtada yer alan 22 ülkede sürdürdüğü operasyonlar ile küresel bir güç haline gelen Kazancı Holding ve iştiraklerinin, hedeflerini ve kadrosunu büyütmeye devam ettiğini belirtildi.

Açıklamada, grubun, son olarak Naci Ağbal’ı Kazancı Holding ve iştiraki Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı göreviyle kadrosuna dahil ettiği ifade edilerek, Ağbal'ın aynı zamanda Kazancı Holding, Aksa Enerji ve Aksa Elektrik şirketlerinin icra kurullarında da aktif görev alacağı kaydedildi.

Kazancı Holding ve iştiraki Aksa Enerji’nin temmuz ayı sonunda gerçekleştirilen genel kurul toplantılarında alınan kararlar ile Naci Ağbal’ın da yönetim kadrosuna katılmasıyla güçlenen Kazancı Holding İcra Kurulu’nun yeni sorumluluklarına, açıklamada şöyle yer verildi:

"Kazancı Holding İcra Kurulu Üyeleri; Kazancı Holding ve Aksa Enerji İcra Kurulu Başkanı Cemil Kazancı, Kazancı Holding Globalleşme Stratejileri ve Mali İşler Başkanı Naci Ağbal, Kazancı Holding Finans ve Aksa Jeneratör İcra Kurulu Başkanı Ömer Muzaffer Baktır, Kazancı Holding ve Aksa Jeneratör İcra Kurulu Üyesi Necati Baykal, Kazancı Holding Ortak Birimler ve Aksa Elektrik, Aksa Tarım ve Turizm İcra Kurulu Başkanı Barış Erdeniz."

Açıklamada, hızla değişen ve çok çeşitli fırsatları barındıran global enerji piyasalarında, Aksa Şirketler Grubu ile global güçlü bir oyuncu olma hedefi doğrultusunda yoğun bir çaba içinde bulunulduğu belirtilerek, "Enerji alanındaki tecrübe ve yetkinliklerimizi global vizyonumuz ile birleştirerek uluslararası pazarlarda büyümeye kararlıyız.” ifadeleri kullanıldı.

Hissedarlar başta olmak üzere, tüm paydaşlar için değer üretmeye odaklanan bir strateji temelinde, yatırımları artırma ve çeşitlendirme yolunda da önemli çalışmalar yürütüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Oluşturduğumuz bu stratejiyi güçlü bir kurumsallaşma ile destekleyeceğiz. Bu çerçevede Sayın Naci Ağbal’ın, Kazancı Holding ve Aksa Enerji Üretim AŞ’ye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak katılması hem global stratejimizin oluşturulmasında hem de güçlü mali yapımızın global stratejimize uygun biçimde şekillendirilmesinde bizlere büyük bir güç ve değer katacak.”