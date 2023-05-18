Nakit Avans neden kapatıldı, bankaların kredi kartıyla nakit avans neden çekilemiyor soruları bu aralar merakla soruluyor.

Bankalardan kredi kartıyla düşük faiz oranıyla nakit avans çeken vatandaşlar bugün itibariyle bir sürprizle karşılaştı.

Nakit avans menüsüne girenler, "İşlem yapılamıyor" uyarısıyla karşılaştı. Peki, neden? Nakit Avans neden kapatıldı? Kredi kartıyla nakit avans neden çekilemiyor?

NAKİT AVANS NEDEN ÇEKİLEMİYOR?

Öncelikle nakit avansın neden çekilemediğine net bir şekilde cevap verelim: Bankalar, son dönemlerde bazı uyanık vatandaşların nakit avans çekerek altın ve döviz aldığını fark edince durumdan şikayetçi oldu. Bankaların ihtiyaç sahibi vatandaşın günlük ihtiyacını anında düşük faizle karşılaması için getirdikleri bu uygulama son dönemlerde istismar edilmeye başlandı. Birçok kişi nakit avans yöntemiyle farklı yatırımlar yapmaya başladı. Hal böyle olunca da BDDK'nın devreye girmesi istendi.

Milyonlarca müşterinin tercih ettiği taksitli nakit avans ile ilgili yeni bir karar alındı. Merkez Bankası, kredi kartlarıyla yapılan nakit avans çekimi hakkındaki yeni kararına dair açıklamalarda bulundu.

Kredi kartından nakit avans ile tüketiciler özellikle son dönemde kuyum alışverişi yapıyor. Faiz oranı daha düşük olması sebebiyle altın ve döviz alımı, kredi kartından nakit avansla tercih ediliyor.

Peki, Nakit avanslar durduruldu mu? Nakit avans neden verilmiyor? Neden nakit avans alamıyorum?

NAKİT AVANS KAPATILDI MI?

Merkez Bankası, kredi kartı belirli bir limitin üzerinde olanlar için kredi kartı vasıtasıyla yapılan nakit çekim ve kuyum harcamalarının kredi türüne yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasını kararlaştırdı.

Sektör temsilcileri, bir ay öncesinde herkesin faiz oranı düşük olduğu için yüzde 1,36’dan kredi kartından nakit avans kullandığını belirterek, söz konusu durumun bankaların zararına bir durum olduğuna işaret etti.

Bankacılık sektörüne göre, talep enflasyonu kısılmaya çalışılıyor. Bu nedenle, bankalar kredi kartından nakit avans seçeneğini daraltıyor.

Merkez Bankası, bankalara yazı göndererek nakit avans çeken ya da altın alınarak bunu yatırıma dönüştürenlere sınırlama getirilmesini istedi.

Bankalara bu işlemler eğer 15 bin TL'yi geçerse de bir sorumluluk yükleneceğini bildirdi. Böylece 15 bin TL üzerindeki nakit avans işlemleri bankaların insiyatifine girdi.