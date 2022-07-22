New York borsası karışık seyirli

Açılışta Dow Jones endeksi, 150 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,50 artarak 32.195,73 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,13 artışla 4.004,02 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,28 azalarak 12.025,37 puana geriledi.

ABD'de devam eden bilanço sezonu takip edilirken endeksler, haftanın son işlem gününün açılışında karışık bir seyir izledi.

Sosyal medya şirketleri Snap ve Twitter'ın beklenenden kötü ikinci çeyrek finansal sonuçları, Nasdaq endeksindeki düşüşte etkili oldu.

Snap'in hisseleri yüzde 35'e yakın değer kaybederken, Twitter'ın hisseleri yaklaşık yüzde 1'lik düşüş gösterdi.