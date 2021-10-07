Yaklaşık 4 ay önce yine bu satırlardan internetin mucidi olarak bilinen Tim Berners-Lee'nin web için hazırladığı orijinal kaynak kodunu NFT olarak satmaya hazırlandığını duyurmuştuk ve kısaca NFT nedir, ne demek diye bahsetmiştik.

NFT kısaltması İngilizce olarak "non-fungible token" yani "değiştirilemez token" diye açılıyor ve dijital bir varlığın benzersiz olduğunu, bu nedenle birbirinin yerine geçemeyeceğini onaylayan blok zincirinde saklanan veri birimi şeklinde tanımlanıyor. Burada "token" ifadesinin de ne anlama geldiğini belirtmekte yarar var. Token, var olan bir blok zincirde bulunan birim değer olarak tanımlanıyor.

Başka bir deyişle NFT, fiziksel dünyadaki koleksiyon parçalarının dijital yansımalarıdır. Bu teknolojinin fotoğraflar, videolar, ses ve diğer dijital dosya türleri gibi öğeleri temsil etmek için kullanılabildiği aktarılıyor.

Özet olarak dijital sertifika diyebileceğimiz NFT, dijital eserin veya varlığın eşsiz olarak tescillenmesine imkan tanıyor.

Blok zincir temelinde yani kripto para birimlerinin de yer aldığı alt yapı üzerinde hizmet veren NFT, değiştirilemez ve her biri benzersiz, "biricik" kalemler anlamına geliyor.

Örneğin, size ait olan bir birim bitcoin ile başkasının elindeki bir birim bitcoin aynı değere karşılık geliyor ancak NFT'de durum böyle değil.

NFT nasıl alınır?

Bu konularda kafalar kolayca karışabiliyor ve bunun önüne geçebilmek adına örneklerle devam edecek olursak, her bir bitcoinin farklı değere sahip olduğu varsayılırsa bitcoin artık bir birim ve transfer aracı olmaktan çıkıyor. Yani aynı şeyden çok sayıda olabilir ancak bunlardan birinin orijinalliği ve sahipliği kesin bir şekilde bilinebiliyor.

NFT'ler, taşıdıkları hususiyetler doğrultusunda genellikle telif hakkı bulunan ürünler oluşturmak için hazırlanıyor. Burada da bir örnek verelim: Bir sanatçı, eserini NFT olarak oluşturduğunda ürünün her satışında pasif gelir elde ediyor.

Bu dijital sertifikalar, özgünlüklerinin doğrulanması ve alıcılarının mülkiyetinin onaylamasına izin verilmesi amacıyla bir blok zincirine kaydedilir. NFT'nin taşıdığı değer, benzersizliğine bakılarak belirlenir. NFT'ler kopyalanamaz, bölünemez veya değiştirilemez. Bir video oyunundaki çizimlerden oyun içi para birimine kadar hemen hemen her şeyin NFT'si oluşturulabilir. Herhangi iki NFT birbirine benzemez ve daha önce de belirttiğimiz gibi bu benzersizlik ve kıtlık onlara değer katar.

Ethereum adı verilen blok zincir geliştiricileri tarafından tasarlanan NFT'lerin üretilebilmesi için kripto para cüzdanına ihtiyaç vardır. Bu konunun kafa karıştırmaya çok müsait olduğunu daha önce de aktarmıştık. Bu yüzden blok zincirin teknik dünyasında kaybolmak istemeyen kullanıcıların söz konusu işlemleri kolayca yapabilmelerine imkan tanıyan plaformlara başvurmaları tavsiye edilmektedir.