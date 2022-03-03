Nissan eski yöneticisi Kelly'ye hapis cezası

Tokyo Bölge Mahkemesinde düzenlenen karar duruşmasında Kelly, "Ödenmemiş tazminat yok. Firma yöneticileriyle gizlice anlaştığı (iddiaları) gerçek değil" beyanını yineleyerek masum olduğunu savundu.

Hakim Heyeti Başkanı Şimotsu Kenji, bazı finansal raporlamaların "sahte bilgi" içerdiğini kaydederek Kelly'nin 6 ay hapse mahkum edildiğini ve ceza infazının 3 yıl ertelendiğini açıkladı. Savcılar 2 yıl ceza talep etmişti.

ABD vatandaşı ve Ghosn'un yakın arkadaşı Kelly, 2018'e dek 8 yıldan fazla sürede yaklaşık 9 milyar yen (78 milyon dolar) miktarınca, patronu Ghosn'un maaşını düşük göstermesine göz yummakla suçlanmıştı.

65 yaşındaki Kelly, 2017 mali yılında Mali Enstrümanlar ve Piyasalar Yasasını ihlal etmekten hüküm giyerken 2010-16 mali yılları arası aynı yasayı ihlal ettiği suçlamalarından ise aklandı.

Mahkeme, Japon firmayı ise savcıların talep ettiği miktar doğrultusunda, 200 milyon yen (1,7 milyon dolar) para cezasına çarptırdı.

- Ghosn'un gözaltı ve kaçış süreci

Eski Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın Yönetim Kurulu Başkanı Ghosn, yıllık kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararı şirketine ödettiği gerekçesiyle "mali usulsüzlük" ve "görevini kötüye kullanma" suçlamalarıyla 19 Kasım 2018'de Japonya'da gözaltına alınmıştı.

Bir süre gözaltında kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakılan Ghosn, adli kontrol altında tutulduğu Japonya'dan 31 Aralık 2019'da özel uçakla İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçmıştı.

Brezilya doğumlu 67 yaşındaki Ghosn, Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatının (Interpol) arananlar listesinde yer alıyor.