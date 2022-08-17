Norveç Varlık Fonu'na nazar değdi

Norveç Varlık Fonu, 2022 yılının ilk 6 aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, fon, bu yılın ilk yarısında yüzde 14,4 zarar etti.

Norveç Varlık Fonu'nun bu dönemdeki kaybı 1,68 trilyon Norveç Kronu (174 milyar dolar) olarak belirlendi.

Böylece, fon, 26 yıllık tarihinin 6 aylık dönemlerindeki en yüksek zararını açıkladı.

Varlık fonunun öz sermaye yatırımlarındaki kaybı yüzde 17, sabit getirili yatırımlarındaki kaybı yüzde 9,3, yenilenebilir enerji altyapısı yatırımlarındaki kaybı yüzde 13,3 oldu.

Haziran ayı sonu itibarıyla fonun toplam değeri 11,6 trilyon kron (1,2 trilyon dolar) seviyesinde gerçekleşti.

Fonun yüzde 68,5'ini hisse senetleri, yüzde 28,3'ünü sabit getirili yatırımlar, yüzde 3'ünü gayrimenkul ve yüzde 0,1'ini yenilenebilir enerji altyapı yatırımları oluşturdu.

Fonun Yatırım Yönetimi Başkanı Nicolai Tangen, konuya ilişkin değerlendirmesinde, piyasaların artan faiz oranları, yüksek enflasyon ve savaşa odaklandığını anımsatarak, "Öz sermaye yatırımları yüzde 17'ye varan düşüş yaşadı. Özellikle teknoloji hisseleri yüzde 28'lik kayıpla kötü performans gösterdi." ifadesini kullandı.

Yılın ilk yarısında enerji sektörünün yüzde 13 getiri sağladığına dikkati çeken Tangen, bunun petrol, doğal gaz ve rafine ürünlerdeki fiyat artışlarından kaynaklandığını belirtti.

Gelecek nesiller için

Norveç Varlık Fonu, 1996 yılından itibaren ülkenin petrol ve doğal gaz üretiminin getirisiyle yabancı ülkelerin hisse senetleri, tahvil ve emlak piyasalarına yatırım yapıyor.

Norveç hükümeti, fon gelirlerinin çok az bölümünü kullanabiliyor, geriye kalan büyük kısım ise gelecek nesiller için biriktiriliyor.

Norveç dışında 70 ülke ve 9 bin 338 firmada yatırımı bulunan fon, dünya borsalarındaki hisselerin yüzde 1,3'ünü elinde tutuyor.