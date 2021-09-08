OECD verileri açıkladı: Türkiye üçüncü sırada

Koronavirüs salgını dünya ekonomilerini sarstı. Dünyanın en güçlü ekonomilerinin kamu borcu hızlı şekilde artıyor.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkelerin kamu borcu oranlarını açıkladı. Türkiye kamu borcu en düşük üçüncü ülke olarak listede yer aldı.

Kamu borcunun Gayrı Safi Milli Hasılaya yüzde 35'lik oranıyla Türkiye, Estonya ve Lüksemburg’dan sonra üçüncü sıraya yerleşti.

OECD verileri paylaştı: Yunanistan ilk sırada

Kamu borcu en fazla ülkeler sıralamasında Yunanistan ilk sıradaki yerini korudu.

Gayrısafi Milli Hasılaya göre kamu borcu oranları; Yunanistan'da yüzde 236, Japonya’da yüzde 234, ABD yüzde ise 160 düzeyinde.



OECD verilerine göre Kanada, Fransa, Avustralya, İngiltere, Almanya’da da kamu borcu, kişi başına düşen Gayrısafi Milli Hasılaya göre Türkiye’dekinden en az 2 kat daha fazla gerçekleşti.

Kaynak: TRT Haber