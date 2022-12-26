OGM 224 daimi işçi alacak

OGM'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 141 engelli ve 83 eski hükümlü/TMY statüsünde çalıştırılmak üzere toplam 224 daimi işçi alımı gerçekleştirilecek.

Adaylar, belirtilen genel ve özel şartlarla 2-6 Ocak 2023 döneminde Türkiye İş Kurumu üzerinden başvuruda bulunabilecek. Daha önce yayımlanan ilan kapsamında müracaatta bulunanların da başvurularını yenilemesi gerekiyor.

Sözlü ve uygulamalı yapılacak alım sınavına, kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. Kura yeri ve tarihi Türkiye İş Kurumu ilanında belirtilecek ve ilgili orman bölge müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacak.

Engelli statüsüne başvuru yapan adayların sözlü sınavı bölge müdürlükleri merkezinin yer aldığı ilde yapılacak. Eski hükümlü/TMY statüsüne başvuru yapan adayların sözlü ve uygulamalı sınavı ise Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde Ankara'da gerçekleştirilecek. İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar, noter kurası ile sınav yeri ve tarihi Orman Genel Müdürlüğü ve bölge müdürlükleri internet sitesinden ilan edilecek.