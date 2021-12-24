Online çizgi roman pazarında 843,6 milyon dolar aşıldı

Kültür Bakanlığı ve Kore Yaratıcı İçerik Ajansı’nın (KOCCA) verilerine göre, yerel internet çizgi roman pazarının cirosu, 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 64,6 artışla 1,05 trilyon won olarak gerçekleşti.

Yıllık sektör genelindeki satışlar, bakanlığın, akıllı telefonlarda oynatılan çizgi romanlarla ilgili veri toplamaya başladığı 2017’den bu yana ilk kez 1 trilyon won barajını aştı.

Webtoon platformları geçen yıl satışlarda 519,1 milyar won kaydederken, üretim ajansları 534,7 milyar won kazandı.

Yeni oluşturulan çizgi roman sayısı, 7 bin 407’den, geçen yıl yıllık bazda yüzde 17,2 azalarak 2 bin 617’ye düştü.

Bu arada, 710 webtoon yazarının katıldığı bir KOCCA araştırması, geçen yıl en az bir dijital çalışma yayınlayan bir karikatüristin yıllık gelirinin, 2021’de ortalama 56,68 milyon won olduğunu, 8,28 milyonun bir yıldan daha uzun bir süre önce kazandığını gösterdi.

Bunların yüzde 66,5’ini kadınlar, yüzde 33,5’ini erkekler oluştururken, 20-30 yaş arasındakiler toplam yüzde 83,9’unu oluşturdu.

Güney Kore’nin webtoon endüstrisi, ülkenin eğlence sahnesindeki yapımcılar ve yazarlar için yeni fikirler kaynağı olarak, kendisi için benzersiz bir rol üstlendiği için son zamanlarda patlama yapıyor.

Netflix dizisi “Hellbound” ve “D.P.” gibi birçok başarılı film ve dizi, başarılı çevrimiçi çizgi romanlardan uyarlandı.

Kaynak: The Anatolia Post