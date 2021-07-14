Otobüsle yolculuk yapacaklar için önemli haber

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, yolcu bilet ücretlerinde fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi amacıyla kara yolu yolcu taşımacılığı alanında 3 ay uygulanmak üzere tavan ücret tarifesi belirlendi.

Bakanlık tarafından hazırlanan Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Tavan Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kovid-19 salgınında uygulanan tedbirlerin ve yolcu taşımacılığındaki kısıtlamaların kademeli kaldırılması sonrasında yolcu potansiyelinin ciddi oranda artacağı göz önünde bulundurularak, yolcu bilet ücretlerinde fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi amacıyla kara yolu yolcu taşımacılığı alanında, 3 ay süreyle uygulanmak üzere tavan ücret tarifesi belirlendi.

Tebliğ, kara yoluyla tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyeti yapmaya yetkili olan Bl ve D1 yetki belgesi sahibi işletmecileri kapsayacak.

Havalimanlarından şehir merkezine yapılan tarifeli yolcu taşımaları kapsam dışında kalacak.

Uygulama süresince yetki belgesi sahipleri, belirlenen tavan ücret tarifesindeki ücretleri uygulayacak.

Tebliğdeki tavan ücret tarifesi, KDV dahil olarak belirlendi.

Karayoluyla yurt içi yolcu taşımacılığında uygulanacak tavan ücret tarifesi şöyle:

Yol mesafesi (KM) Tarife (TL) Yol mesafesi (KM) Tarife (TL) 101-115 84 651-700 174 116-130 90 701-800 180 131-150 96 801-900 198 151-175 102 901-1000 222 176-200 108 1001-1100 241 201-250 114 1101-1200 264 251-300 126 1201-1300 282 301-350 132 1301-1400 306 351-400 138 1401-1500 329 401-450 144 1501-1625 353 451-500 150 1626-1750 370 501-550 156 1751-1875 394 551-600 162 1876-2000 417 601-650 168 2001 ve üzeri 441

AA