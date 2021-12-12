Otomotiv üretimi azaldı

Otomotiv üretimi, bu yılın 11 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 0,3 azalarak 1 milyon 144 bin 356 adet, otomobil üretimi de yüzde 7 düşerek 706 bin 265 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 195 bin 232 adet oldu.

Söz konusu dönemde otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 64 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda yüzde 63, ağır ticari araçlarda yüzde 63 ve traktörde yüzde 74 olarak belirlendi.

Ticari araç üretimi, bu yılın 11 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 14 artış gösterdi. Bu dönemde üretim; ağır ticari araç grubunda yüzde 41 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 11 arttı.

Ürün bazında bakıldığında ise söz konusu dönemde kamyon üretimi yüzde 70 ve minibüs üretimi yüzde 7 artış kaydederken, otobüs üretimi yüzde 31 düştü. Yılın 11 ayında toplam ticari araç üretimi 438 bin 91 adet olarak gerçekleşti.

Yılın 11 ayında ticari araç pazarı yüzde 18, hafif ticari araç pazarı yüzde 13 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 57 artış gösterdi.

Toplam pazar, bu yılın 11 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 706 bin 166 adet düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde otomobil pazarı yüzde 2 azalarak 518 bin 294 adet oldu. Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında, ocak-kasım döneminde toplam pazar yüzde 1 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 5 azalırken, otomobil pazarı yüzde 0,2 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 3 arttı.

Söz konusu dönemde otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 40 olurken, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı yüzde 55 olarak gerçekleşti.

Ocak-kasım döneminde toplam otomotiv ihracatı, 2020'nin aynı dönemine göre adet bazında yüzde 2 artarak 834 bin 594 adet, otomobil ihracatı ise yüzde 6 azalarak 507 bin 399 adet oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sanayi ihracatı, yılın 11 ayında toplam ihracattan aldığı yüzde 13'lük pay ile ilk sıradaki yerini korudu.

Ocak-kasım döneminde toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 16, avro bazında ise yüzde 12 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 26,9 milyar dolar, otomobil ihracatı da yüzde 1 artarak 8,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Avro bazında otomobil ihracatı yüzde 3 azalarak 7 milyar avro oldu.

Yılın 11 ayında dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 10, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 27 arttı.