Otomotivde Avrupa’ya Türkiye desteği

Çiple başlayan ve hammadde tedarikinin yanı sıra lojistikle süren otomotivdeki krizler silsilesi Türkiye’nin değerini daha da artırdı. Geçtiğimiz yıl 12,7 milyon adet üretime imza atan Avrupalı otomotiv markaları arzda alarm vermeye başladı. Otomotiv ve parça ihtiyacını enerji krizi olmayan ülkelerden karşılamaya yönelen Avrupa, Türkiye otomotiv sektörünü hareketlendirmeye başladı.

OTOMOTİVDE EKSİK ARZI TÜRKİYE KARŞILAYABİLİR

Geçtiğimiz yıl 1,3 milyonluk otomotiv üretimi yapan Türkiye’nin kapasite kullanım seviyesi ise yüzde 64 seviyesinde kaldı. Avrupa’daki enerji kriziyle birlikte bu soruna sahip olmayan Türkiye’nin otomotiv üretim kapasitesinde yüzde 100’e yaklaşması hedefleniyor. Özellikle tedarik sanayisinde önümüzdeki üretim döneminde tam kapasite çalışılması amaçlanırken, kilogram değeri 6 dolar seviyesinde olan sektörde talep patlaması bekleniyor. Türkiye’nin mevcut kurulu kapasitesi ise tüm araç modellerinde 2 milyonu buluyor. Otomotiv sektöründe çalışan nitelikli işgücü ise 500 bin dolayında.

RAKAMLAR ARTAN TALEBİ DOĞRULUYOR

Avrupa’nın ihtiyacı olan lojistik, kalite ve enerjinin tümünü barındıran Türkiye’deki otomotiv rakamları da artan talebi doğruluyor. Tedarik sanayisinin ihracatı ilk 8 ayda yüzde 7,4 artarak 8,3 milyar dolara ulaştı. Bitmiş otomotiv ihracatında ise 2021’e göre yine aynı dönemde yüzde 1,2 artış göstererek 11,5 milyar doları buldu. Toplam otomotiv sanayisindeki ihracat değeri yüzde 3,7 yükselişle ise 20 milyar dolara yaklaştı.

AVRUPA 12,7 MİLYON ARAÇ ÜRETİMİ YAPIYOR

Geçtiğimiz yıl 80 milyon adet üretim yapılan dünyada AB ülkelerinin payı ise 12,7 milyon adet oldu. Avrupa’da en çok üretim yapılan ülke 3,3 milyon araçla Almanya oldu. Almanya’yı 2 milyon 98 bin adetle İspanya, 1 milyon 351 bin araçla Fransa, 1 milyon 111 bin araçla Çekya, 1 milyon araçla Slovakya, 932 bin araçla İngiltere, 795 bin araçla İtalya, 439 bin araçla Polonya ve 420 bin araçla Romanya takip ediyor.

EN BÜYÜK SIKINTIYI ALMANYA ÇEKECEK

Enerji krizinde en büyük sıkıntıyı otomotiv devi Almanya yaşıyor. Rusya’ya doğal gazda bağımlı olan ve enerjisinin yüzde 40’ını bu ülkeden temin eden ülkede otomotiv üretimin yüzde 40 daralması aynı oranda 1,3 milyon adet kayıp anlamına geliyor. İngiltere’de ise batan enerji şirketleri sanayinin zayıflamasına davetiye çıkarıyor. AB, Rusya’dan geçtiğimiz yıl 155 milyar metreküp doğal gaz ithal etti. Bu ithalat AB’nin toplam gaz ithalatının yüzde 45’ini ve toplam gaz tüketiminin yüzde 40’ını karşıladı. Enerjinin de aynı doğrultuda çevrimle elde edildiği düşünüldüğünde kısıtlanacak üretimle 12,7 milyonluk otomotiv rakamının 5 milyon daha daralabileceğine işaret ediyor.

1 milyondan fazla birikmiş talep var

BMW’nin Türkiye distribütörü olan Borusan Otomotiv, yeni X1 ve 3 Serisi’nin tanıtımını Çanakkale’de gerçekleştirdi. Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, Türkiye’nin iç pazarında son 5 yılda karşılanmayan 1,5 yıllık talebin olduğunu belirtti.

ARZ EKSİKLİĞİ GİDERİLEMEDİ

2018’deki kur krizinin ardından otomobil satışlarının düştüğünü belirten Tiftik, “Satışlar 440 binli adetlere geriledi. 2019 yılında 380 bin adede kadar düştü. 2 yılda 1 yıllık binek otomobil satış potansiyeli ortadan kayboldu. Ardından 2020’de talep geri geldi fakat yeteri kadar araç yoktu. 610 bin adet binek otomobil satışıyla yıl kapandı. Araç olsaydı 700 bin adetleri bulabilirdi. 2021’de üretim sıkıntısı nedeniyle 580 bin adetle bitti. Bu sene de 550-600 bin bandını ancak bulacak gibi gözüküyor. Son 5 yılda eğer 750 bin adetli rakamlar Türkiye’nin potansiyeliyse yaklaşık 1.5 senelik bir talebin karşılanamadığını görüyoruz. Kiralama sektöründe de bekleyen bir talep var” şeklinde konuştu.

YENİ X1’DE 2 BİN ADET SATIŞ HEDEFİ

Bu arada, Premium SAV segmentinde standartları belirleyen Yeni BMW X1, dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye’de 1 milyon 484 bin 200 liradan başlayan fiyatlarla sergilenmeye başlandı. Otomobilin ilk teslimatları ekim ayının yapılacak. Yeni BMW 3 Serisi ise 1 milyon 745 bin 700 liradan başlayan fiyatlarla Borusan BMW’de ki yerini aldı. Eski jenerasyon X1den 500-600 adet aralığında satan Borusan yıl sonuna kadar yeni X1’le birlikte 2 bin 500 adedi hedefliyor.

Yerli otomotiv sanayisi üretimini % 2 yükseltti

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) ocak-ağustos verilerini açıkladı. Yılın ilk 8 ayında toplam üretim yüzde 2 artarak 833 bin 146, otomobil üretimi ise yüzde 3 azalarak 496 bin 302 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 863 bin 268 adede ulaştı. Ticari araç grubunda, 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde üretim yüzde 11, ağır ticari araç grubunda yüzde 27 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 10 oranında arttı. Ocak-ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 1 oranında, otomobil ihracatı ise yüzde 7 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 591 bin 156 adet, otomobil ihracatı ise 339 bin 403 adet düzeyinde gerçekleşti. Ocak-Ağustos döneminde toplam pazar geçen yıla göre yüzde 8 daralarak 483 bin 285 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 9 daralarak 354 bin 543 adet oldu.