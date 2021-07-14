Peki gerçekten ÖTV indirimi olacak mı? Araç fiyatları düşer mi? Bunun cevabı haberimizde. Bu yöndeki tartışmalar çoğu zaman gündeme geliyor ancak özellikle önceki hafta bu konu yoğun bir şekilde tartışıldı ve araştırıldı.

Her ne kadar ÖTV indirimi yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama gelmese de bu beklenti her zaman söz konusu. Pandeminin yoğun bir şekilde baskısının hissedildiği bir dönemin umuyoruz ki bir daha tekrar yaşanmamak üzere sona ermesiyle ve bayramın yanı sıra yaz aylarının etkisiyle vatandaş kapış kapış araba almaya başladı. Bununla birlikte talep olunca fiyatlar da arttı ve artmaya devam ediyor.

Yüzde 50'lik ÖTV diliminde çok az sayıda otomobil bulunuyor. Yerli üretim araçlara teşvik için yapılan düzenlemelerde bu tarz araçların bile bir kısmı yüksek dilimlerde kaldı.

Üreticiler, hem maliyetler hem de döviz kurunun değişkenliği ile fiyatların artmaya devam ettiğine dikkati çekiyor. Mutlaka matrah düzenlemesi yapılması gerektiği vurgulanırken, bu konuda kısa zamanda ilerleme sağlanması bekleniyor.

Otomobillerde uygulanan ÖTV dilimleri ve matrahta en son önceki yıl değişikliğe gidilmişti. Motor hacmi 1.600 cc ve altında olan araçların ÖTV oranı 85 bin TL ile 130 bin TL arasında yüzde 50. Fiyat 130 bin TL üzerine çıkınca yüzde 80 ÖTV alınıyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi aşırı yükselen döviz kurları, ÖTV matrahı 85 bin TL ile 130 bin TL arasında olan otomobil sayısını önemli ölçüde düşürdü.

Avrupa'da gelir elde etmekten çok sosyal fayda sağlamak amacıyla uygulanan ÖTV lüks, sağlığa ve çevreye zararlı ürünlerden alınıyor.

Türkiye'de ilk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelen ve 2002 itibarıyla vatandaştan alınmaya başlanan ÖTV ile ilgili amacının dışında uygulandığı konusunda bugüne kadar pek çok tartışma yaşandı.

ÖTV indirimi ve araç fiyatları arasında nasıl bir ilişki var?

Başlı başına otomobili düşündüğümüzde bile ÖTV'nin uygulanmasında kapsamın aşıldığını görmek mümkün. Şüphesiz otomobil, fanteziye kaçılmadığı müddetçe elbette ve kesinlikle bir lüks değil, ihtiyaç. Ayrıca ÖTV'nin deprem vergisi olduğunu ve 1999 depreminin yaralarını sarmak için getirildiği halde kalıcı bir durum aldığını ifade edenler de oldu.

Orta sınıfta yer alan çoğu otomobil dahi yüzde 80 ÖTV diliminde yer alıyor. Sektör temsilcileri yüzde 50 ÖTV'lik dilimdeki matrahta üst sınırın 130 bin TL'den yukarı çekilmesini, 140-145 bin TL'ye yükseltilmesini talep ediyor.

Öte yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, binek araçta kredi vadelerini azalttı.

120 bin TL ve altındaki araçlarda kullandırılacak kredinin vadesi 60 aydan 48 aya indi. 120-300 bin lira arasındaki taşıtlarda ise kredi vadeleri 48 aydan 36 aya düşürüldü.

300-750 bin TL değerindeki taşıt alımlarında da kredi vadesi 36 aydan 24 aya indirildi.

Kullanılacak kredi tutarının taşıtın değerine oranında da üst sınırlar belirlendi. Fatura değeri 120-300 bin lira asarında olan araçların satış bedellerinin yüzde 50’si, 300-750 bin lira arasındaki araçların satış bedellerinin yüzde 30’u, 750 bin lira-1.5 milyon lira arasındaki araçların ise satış bedellerinin yüzde 20’ye kadar olan kısmına kredi verilebilecek. 1,5 milyon liranın üzerindeki araçlarda kredi imkanı olmayacak.

Bütün bu gelişmeler ışığında ÖTV indirimi olacak mı? Araç fiyatları düşer mi? sorularına cevap arayanlar yakın zamanda yeni bir düzenleme yapılmasını bekleyebilir. ÖTV indirimi ihtimali düşük gibi görünüyor ancak matrah düzenlemesi yapılırsa ki bu ihtimal yüksek gözüküyor, yüzde 50'lik ÖTV diliminde daha fazla araç bulunmasını sağlayabilir.