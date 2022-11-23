OYAK, Hindistan'a stratejik yatırım yaptı

OYAK'tan yapılan açıklamaya göre, OYAK, bundan böyle yarı mamul üretiminin de gerçekleştirileceği Falta tesisi ile Güneydoğu Asya pazarında büyüyecek.

OYAK'ın geriye entegre ettiği Falta'daki tabular alümina tesisi, Hindistan hükümetinin üreticilere yönelik "Hindistan’da Üret (Make in India)" çağrısına uygun bir karşılık oldu. Bu yatırım ile birlikte Almatis, daha önce üretiminin bir kısmını kendi küresel operasyonel ağı ile desteklediği ve 1995'ten bu yana faaliyette olduğu Hindistan'da, tabular alümina üretim sürecinin tamamını entegre hale getirmiş oluyor.

Toplam 32 bin 300 metrekare alana kurulu olan tesisi son teknolojilerle geliştirme süreci yaklaşık 2,5 yılda tamamlandı. Son dönemde faaliyet gösterdiği sektörlerde yurt dışı yatırımlara da ağırlık veren OYAK, Falta tesisinden ilk etapta ciroya 40 milyon dolar katkı sağlamasını bekliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, özellikli alümina ürün grubunda dünyada pazar lideri olan Almatis'in yeni yatırımının, OYAK'ın ortaya koyduğu vizyon ve büyüme stratejisinin bir sonucu olduğunu kaydetti.

OYAK'ın gelecek vizyonunu belirlerken, küresel oyuncu olma hedefini koyduklarını vurgulayan Erdem, "Son yıllarda büyüme stratejimize paralel şekilde bu hedefi gerçekleştirmek için güçlü adımlar attık. Bugün farklı sektörlerde 24 saat kesintisiz üretiyor, faaliyet gösterdiğimiz alanlarda öncü rolümüzü sürdürüyoruz. Stratejik kararlarımızı uygulamaya alarak ulaştığımız başarıyla gurur duyuyoruz. Hindistan'da entegre hale getirdiğimiz üretim tesisimiz, OYAK'ın gücünün ve büyüklüğünün somut kanıtıdır. ifadelerini kullandı.

Erdem, Almatis’in bu yatırımıyla refrakter pazarında bakir alan sayılan Hindistan’daki üretim hacmini artıracağını aktararak, "Falta tesisini, dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olan Hindistan gibi büyük bir coğrafyada, ‘doğru pazara doğru yatırım’ anlayışıyla hayata geçirdik. Tesiste üretilecek tabular alümina ile Güneydoğu Asya pazarının taleplerini karşılayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, OYAK'ın Falta yatırımı Hindistan pazarına tabular alümina tedariki için önemli bir kilometre taşı olacak.

Almatis, operasyonlarını yerelleştirerek Hindistan pazarıyla daha uyumlu hale gelmeyi, bu sayede pazar talebindeki dalgalanmaları daha başarılı şekilde yönetmeyi hedefliyor.

Falta yatırımı, Almatis için bir dönem "büyük bir sıçrama" olarak görülen Hindistan pazarındaki operasyonel ayak izini genişletme çalışmalarının başlangıcı konumunda bulunuyor.