Özbekistan'dan 9 ayda yüzde 5,8 büyüme

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi, 2022'nin 9 aylık dönemine ilişkin büyüme verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin Gayrisafi Yurt İçi Hasılası (GSYH), ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 arttı.

Bu dönemde sanayi sektörü yüzde 5,3, yük, taşımacılık ve lojistik sektörü yüzde 10,1, perakende ticaret yüzde 10,8, tarım, orman ve balıkçılık sektörü yüzde 3,6, inşaat sektörü yüzde 6,3, hizmetler sektörü de yüzde 7,9 büyüdü.

Söz konusu dönemde GSYH'den hizmetler sektörü yüzde 40,3, sanayi 28, tarım, orman ve balıkçılık 24,8, inşaat sektörü de yüzde 6,9 pay aldı.

Özbekistan'ın Kovid-19 öncesi yıllık ortalama yüzde 5-6 olan büyümesi, salgın nedeniyle 2020'de yüzde 1,6 düzeyinde gerçekleşirken, 2021'de ise yüzde 7 olmuştu.