Özbekistan yüzde 6,2 büyüdü

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi, ülke ekonomisine ilişkin 2021 yılının ilk 6 aylık dönemi büyüme verisini açıkladı.

Buna göre, ülke GSYH'si bu yılın ocak-haziran döneminde 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 6,2 büyüdü.

İlk yarıda hizmetler sektörü yüzde 18,3, yük taşımacılık sektörü yüzde 14,1, perakende ticaret yüzde 9, sanayi sektörü yüzde 8,5, yatırım hacmi yüzde 5,9, tarım, orman ve balıkçılık sektörü yüzde 1,8, inşaat sektörü ise yüzde 0,1 büyüme kaydetti.

Bu dönemde ülke GSYH’sinde hizmetler sektörü yüzde 41,3, sanayi yüzde 28,5, tarım, orman ve balıkçılık yüzde 23,1, inşaat sektörü ise yüzde 7,1 pay aldı.

Özbekistan ekonomisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) öncesinde yıllık ortalama yüzde 5-6 olan büyüme oranı geçen yıl salgın nedeniyle yüzde 1,6 düzeyinde gerçekleşmişti.

AA