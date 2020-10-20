Pandemi döneminde artan E-ticarette en sık yapılan hatalar neler? E-ticaret firmalarının dikkat etmesi gereken en önemli maddeler hangileridir?

Günümüz koşulları göz önünde bulundurulduğu zaman ürün veya hizmet satışı gerçekleştirmenin en avantajlı yollarından bir tanesi olan e-ticaret karşımıza çıkıyor.

COVID-19 sonrasında e-ticarete talep artarken e-ticaret sitelerindeki eksikler, müşteri memnuniyetini ve alışveriş dönüşüm oranlarını olumsuz etkiliyor.

E-ticaret, irili ufaklı birçok kurum ve kuruluş tarafından sıklıkla tercih edilir bir hâle gelmiştir. Potansiyel müşteriye ulaşmayı sağlayan en kestirme yol olan e-ticaret ortamının sunduğu imkânlar ve kolaylıklar çoktur.

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki birçok girişimci e-ticaretin rekabet dolu ortamında ayakta kalmakta zorlanmakta ve kısa süre içerisinden unutulup gitmektedir. Bu bağlamda, e-ticaret kavramına yabancı olan ve başarılı e-ticaretin sırlarını henüz tam olarak bilmeyen kurum ve kuruşların fazlalığından bahsedilebilir. E, fiziksel mağaza yönetiminden çok farklıdır. Çeşitli problemler ve yapılan hatalar, e-ticaretteki başarıyı etkilemektedir. E-ticarette başarılı olmak, satış hacmini geliştirmek, ciroyu artırmak ve daha önlere çıkabilmek için bazı yollar vardır.

E-ticarette en sık yapılan hatalar:

• Fiyat takibi yapmadan satışa başlamak

E-ticaret pazaryerlerinde veya sitelerde, deyim yerindeyse birbirine bir tık kadar uzak mağazalarda satış yapılır. Bu nedenle müşteriler en uygun fiyatlı ürünleri bulmakta zorlanmazlar. Fiyat odaklı rekabetin yüksek olduğu e-ticaret alanında fiyatınızın yüksek olması sizi geriye düşüren bir unsurdur. Rakiplerin fiyatlarını iyi analiz etmek, kendi ürünlerinizin fiyatını piyasa fiyatlarına göre uygun ayarlamak e-ticarette sizi öne çıkarır.

• Görünmeyen giderleri hesaba katmamak

Küsurata takılmayan, küçük harcamalarınızın takibini yapmayan biriyseniz, görünmeyen giderleriniz var demektir. Damlaya damlaya göl olur sözünden yola çıkarsak görünmeyen giderler, beklenmeyen sürpriz maliyetler ortaya çıkarabilir. Bu nedenle e-ticaret yaparak düşük fiyatlı ürünler satıyorsanız; komisyonlara, kargo gideri vb. görünmez gider yaratabilen masraflara dikkat etmeniz gerekir.

• Stok takibine dikkat etmemek, stokları güncel tutmamak

E-ticarette birden fazla kanalda satış yapanlar için stok takibi ve stokların güncel olması çok önemlidir. Zira, birbirine entegre olmamış farklı pazaryerlerindeki mağazalarınızda stoklarınızda kalmamış ürünü satın alan müşteriyle karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle stok adetlerinizi her pazaryerinde güncel tutmak çok önemlidir. Bu sorun ancak pazaryeri entegrasyonuyla çözülür.

• Faturasız mal göndermek

Satılan malın faturasının bulunmaması durumunda satıcı birçok cezai yükümlülükle karşı karşıya kalabilir. Eğer gün içinde çok fazla satış yapıyorsanız fatura kesmek çok zaman alan dertli bir iş hâline gelebilir. Tek tık ile fatura yazdırabildiğiniz veya e-fatura kesebildiğiniz bir sistem kullanmak faturasız mal gönderme riskini ortadan kaldırır.

• Masraflar dikkate alınmadan ürün fiyatı hesaplamak

Ticari bilgisi yeterli olmayan kişiler e-ticaret operasyonu yürütürken maliyet hesaplamayı ve ona göre fiyat belirlemeyi unutabilir. Bu durumda gelir giderinizi kontrol ettiğinizde cironuz beklediğinizin altında veya zararda bile olabilirsiniz. Kargo, paketleme ve faturalama masrafları gibi görünmeyen giderleri ürün fiyatları üzerinden ayarlamanızda veya bu giderleri azaltıcı yollar aramanızda fayda var. Örneğin; matbu fatura kesiyorsanız artık E-Faturaya geçebilirsiniz.

• Olabildiğince fazla kanalda bulunmamak

Çok kanallı satış, günümüzün e-ticaret dinamikleri açısından çok önemlidir. Çok kanallı satış, birden fazla pazaryerinde satış yaparken kendi e-ticaret sitenizden satış yapmanız, ayrıca sosyal medya platformlarında da satış yapabilir hâlde olmanız anlamına geliyor. Çok kanallı satış yapmak satışlarınızı artırdığı gibi bilinirliğinizi de artırır.

• Piyasa için anlam ifade etmeyen ürünleri satmak

Günümüzde trendler çok hızlı değişiyor. Yeni ürünleri ve trendleri sürekli takip etmekte fayda var.

• Yetersiz ve kötü hazırlanmış ürün açıklamaları

Bir şey satın alınacağı zaman öğrenilmek istenen ilk şey, o ürünün özellikleri olur. E-ticaretin dinamiklerinde de her ürünün bir sayfası ve o sayfanın biraz aşağı kısımlarında ürün açıklamaları için ayrılmış alan bulunur. Ürünleri için oluşturulan açıklama kısmının düzgün oluşturulması, detaylı açıklamalar yapılması çok önemlidir. Çünkü satın alma kararı almış müşterilerin çok büyük bir kısmı ürün fotoğrafı ve fiyatından sonra açıklama kısmını okurlar.

• Kaliteli paketleme/kutu açılış deneyimi sunamamak

Hediye almayı herkes çok sever. E-ticarette satın alınan ürünün daha sonradan ulaşması o ürünün bir hediye olduğu hissiyatını yaşatır. Dolayısıyla E-ticaret satış yapan kişilerin bunu göz önünde bulundurması, paketlemeye ve paket içeriğine önem vermesi de önemlidir. Pakette küçük teşekkür notları ve az maliyetle sevindirici özelliği bulunan armağanlar kullanarak müşteri memnuniyetini artırılabilir.

• E-ticareti hafife almak

• E-ticaret alanı dünyanın en büyük şirketi olan Amazon’u ve ardından gelen Alibaba gibi şirketleri yaratmış bir alandır. Bu nedenle işinizi ne kadar sabırla ve kaliteli yaparsanız meyvelerini o kadar hızlı toplarsınız. E-ticaretten alışveriş yapanların gerçek müşteriler olduğu, mağaza olarak onlara sadece bir tık uzakta olunduğu ve sürekli olarak alışveriş yapabilecekleri unutulmamalıdır. Fiziksel mağazadan çok e-ticarette sadık müşteriler yaratmak çok önemlidir.

• Kalitesiz web tasarımlar.

Siteye giriş yapan ziyaretçilerin ilk olarak dikkat ettiği şey web sitesinin tasarımıdır.

• İletişim bilgilerinin gizlenmesi.

Müşteriler, kafasındaki soruları sorabilmek için satıcıya ulaşabilmek ister. Eğer iletişim bilgileri gizli olursa bu durum insanlarda güvensizlik yaratır.

• Sitede ürün arama kısmının olmaması.

Kullanıcıya kolaylık sağlamayan web siteleri, müşteri kaybı yaşayacaktır.

• Site yapısının çok karışık olması.

Her yerden çıkan reklamlar, abartılı yazılar ve alakasız renkler, göz yorgunluğuna kafa karışıklığına sebep olmaktadır.

• Sosyal medyada aktif olmamak.

Sosyal mecralarda var olmamak, prestij kaybı yaşanmasına sebep olur.

• Teknolojik gelişmelerin gerisinde kalmak.

İnternet üzerinden satış yapan bir firmaların tüm teknolojik yenilikleri ve gelişmeleri takip etmesi gerekmektedir.